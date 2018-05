De ontknoping nadert: Eeuwige Roem Top 100

DEN HAAG - Welke platen verdienen eeuwige roem? Duizenden luisteraars hebben de afgelopen weken gestemd, en vandaag is het zover: op deze Tweede Pinksterdag maakt presentator Patrick van Houten de Eeuwige Roem Top 100 bekend op 89.3 Radio West. De roemlijst wint aan populariteit, deze derde editie kwamen de helft meer stemmen binnen dan vorig jaar.

'Het leuke is ook dat er flink wat verrassingen in zitten', verklapt Van Houten. 'Zo staat George Michael hoog met A Different Corner. Na zijn overlijden, eind 2016, zie je dat mensen nog altijd graag naar zijn muziek luisteren. Zij willen voorkomen dat zijn platen in de vergetelheid raken. Dat geldt ook voor Fields of Gold, en dan niet de versie van Sting, maar van Eva Cassidy.'

Zelf is de dj vooral blij dat Joe Jackson de lijst gehaald heeft. 'In slechts weinig landen is er een live-versie van het nummer Is she really going out with him uitgebracht. Dat is een bijzondere versie, totaal a capella, waarin je hoort hoe enorm muzikaal deze artiest is.'



Mooi verhaal

Dankzij een oproep van radio-collega Sjaak Bral is ook de Franse zanger Michel Fugain hoog in de lijst terecht gekomen. 'Une belle histoire, dat is natuurlijk een prachtig chanson', vindt Van Houten. 'Maar het nummer is veel hoger in de lijst geëindigd dan vorig jaar. Dat zal vast een beetje door Sjaak komen.'

Bijna de gehele dag zijn op Radio West de singles te horen die volgens de luisteraar uit de vergetelheid gehaald moeten worden. In het Radio Westprogramma Aan de Bak speelt Patrick van Houten dagelijks het muzikale spel 'Eeuwige roem': drie platen strijden steeds om de eer en elke werkdag kiest een kandidaat één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug. Uit de 300 platen die de roemlijst tot nu toe gehaald hebben, worden vandaag de populairste gedraaid. De top 10 is vanavond te horen tussen 18.00 en 19.00 uur.

Benieuwd naar de Eeuwige Roem Top 100 van 2018? Bekijk hier de volledige lijst!

