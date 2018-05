Lock Me Up haalt half miljoen euro op voor strijd tegen kinderprostitutie

De opbrengst van de Lock Me Up-actie is meer dan een half miljoen euro (Foto: Stichting Free A Girl)

DEN HAAG - De Lock Me Up-actie van Stichting Free a Girl tegen kinderprostitutie heeft ruim een half miljoen euro opgeleverd. Het hele bedrag gaat naar het weghalen van meisjes uit kinderprostitutie.

Tijdens de actieweek lieten driehonderd bekende en minder bekende Nederlanders zich opsluiten om aandacht te vragen voor kinderprostitutie in de wereld. In Den Haag werd onder meer advocaat Carolien Brederije als eerste 'slachtoffer' opgesloten door burgemeester Pauline Krikke. Zij werd 12 uur lang opgesloten in een kooi van één bij twee meter met alleen een matras, een kommetje rijst en wat water.

De actie, die voor de achtste keer werd georganiseerd, staat symbool voor de bordeelhokjes in India. Volgens de stichting zitten wereldwijd twee miljoen meisjes gedwongen in de prostitutie.

