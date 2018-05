Verdwaalde kindjes op het strand voorkomen; 'Kinderen hebben een ander blikveld'

DEN HAAG - Het is een grote angst van veel ouders; een kind kwijtraken op een bomvol strand. Daarom deelt de Reddingsbrigade in samenwerking met kinderzender Nick Jr. maandag polsbandjes uit, waar naam en telefoonnummer op worden geschreven. Dat maakt het herenigen makkelijker. 'Maar', zegt Kees Buis van de Reddingsbrigade, 'Ouders moeten altijd blijven opletten'.

De eerste polsbandjes worden op Tweede Pinksterdag uitgedeeld op het strand van Scheveningen. Daarbij is ook presentatrice Kim Kötter bij aanwezig. Buis: 'We verwachten zo'n duizend bandjes uit te delen, het wordt een zomerse dag.' Voor het hele strandseizoen liggen er 250.000 polsbandjes klaar.

De gratis polsbandjes worden al een aantal jaar uitgedeeld. Buis: 'Per jaar herenigen we zo'n 800 kinderen met hun ouders aan de Nederlandse kust. We zien de afgelopen jaren een dalende trend, dus dat er minder kinderen hun ouders kwijt zijn. Het is moeilijk te bepalen welke rol de bandjes daarin spelen, er zijn natuurlijk ook allemaal andere factoren, zoals de drukte op het strand. Maar wij denken dat de bandjes helpen.'



'Ga zelf maar eens op je knieën zitten'

Ook als de kinderen een polsbandje dragen, moeten ouders hun kinderen altijd goed in de gaten houden, vindt Buis: 'Het is cliché, maar waar. Kleintjes hebben een andere belevingswereld. Zij overzien het strand niet, maar kijken letterlijk tegen parasollen en strandstoelen aan. Dan verdwaal je makkelijker. Ga zelf maar eens op je knieën zitten, je hebt een heel ander blikveld.'

Daarnaast adviseert Buis ouders goede afspraken te maken met hun kinderen. Bijvoorbeeld dat als ze verdwalen, ze zich melden bij de post van de Reddingsbrigade. 'Het nadeel van het mooie weer van dit voorjaar is dat er op veel waterrijke plekken nog geen toezicht was. Maar vanaf deze maand gaan alle posten van de Reddingsbrigade open, dus is er meer toezicht.'



De hele zomer verkrijgbaar

De polsbandjes zijn het hele zomerseizoen te krijgen bij de Reddingsbrigade op de stranden en de binnenwateren.





