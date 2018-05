Zo geniet Zuid-Holland van deze zonnige Tweede Pinksterdag

Veel bezoekers in de Japanse Tuin van landgoed Clingendael in Den Haag (Foto: Rob Vlastuin/Omroep West)

REGIO - Deze zonnige Tweede Pinksterdag, waarop veel mensen vrij zijn, is de ideale gelegenheid om even de neus buiten de deur te steken. Op diverse plaatsen in onze regio zijn de terrassen, parken en het water drukbezocht.

Ook al zijn de winkels in de Goudse binnenstad gesloten, op het terras van Grand Café Central 'de Buren' op de Goudse Markt is het gezellig druk. 'Onze gasten zijn mensen uit de stad, maar ook toeristen, fietsers en wielrenners die onderweg even bij ons stoppen. Ze strijken neer op ons terras voor een kop koffie en ons beroemde appelgebak', zegt de uitbater.

Ook de Japanse Tuin van landgoed Clingendael in Den Haag trekt dezer dagen veel bekijks. Omdat de tuin vanwege zijn kwetsbare natuur slechts acht weken in het jaar geopend is, trekken veel liefhebbers bewust het Pinksterweekend erop uit om de bijzondere tuin te komen bekijken.



Noord Aa

De watertemperatuur weerhoudt badgasten aan het Zoetermeerse Noord Aa er niet van om even het water in te duiken. Roy Bouman van restaurant Aa-Zicht kan dat goed zien vanaf het terras. 'Het strand is half gevuld, dus ik denk dat er zo'n 150 mensen zijn. Ook op ons terras is het goed druk. Vanochtend zit iedereen nog aan de koffie, maar na 13.00 uur denk ik dat er wel wat biertjes getapt zullen worden. Op de tap hebben we een fris blond lentebiertje, dat past er wel bij.'

