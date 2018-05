Haagse babymelkpoederdieven opgepakt tijdens landelijke politieactie

DEN HAAG - Bij een grote landelijke actie tegen rondtrekkende criminele bendes heeft de politie onder anderen winkeldieven, drugshandelaren, inbrekers, fraudeurs en helers van gestolen babymelkpoeder opgepakt. Daarbij werden onder meer in Den Haag een vrouw en drie mannen gearresteerd omdat ze ervan verdacht worden grote hoeveelheden babymelkpoeder te hebben gestolen en doorverkocht.

De politie arresteerde vorige week een verdachte vanwege het verkopen van gestolen babyvoeding. Een dag later kwamen op ditzelfde adres nog drie personen langs met gestolen spullen. Eén van hen bood de babyvoeding aan in een geprepareerde tas. Ook deze drie personen zijn opgepakt. In woningen in Den Haag en Rotterdam vond de politie in totaal zeker drieduizend pakken babymelkpoeder.

Bij een controle op de A13 arresteerde de politie vorige week een man die zich voordeed als politieagent. Hij had een blauw zwaailicht en stopbord in zijn auto ingebouwd. Daarnaast had de verdachte een wapenstok, nepvuurwapen en handboeien in zijn auto.



Mobiele controles

Het gaat om vele tientallen op zichzelf staande zaken die bij verschillende mobiele controles door het land werden ontdekt. Zo werden uiteenlopende openstaande boetes geïnd, mensen aangehouden omdat ze nog straffen open hadden staan of DNA-materiaal moesten afstaan. Ook meldt de politie dat agenten gestolen auto's en kentekenplaten zijn tegengekomen, en ook ploertendoders, pepperspray en nepwapens. De politie kreeg bij deze grote landelijke actie steun van onder meer de marechaussee, Belastingdienst en Douane, maar ook van de Duitse en Belgische politie. In totaal werden meer dan honderd mensen aangehouden.