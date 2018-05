Verdachten van schietpartij op vrije voeten

DEN HAAG - Twee verdachten die werden aangehouden na een schietincident in Den Haag zijn vrijgelaten. Het incident betreft vermoedelijk zelfdoding, zo meldt de politie maandag. De twee verdachten, een 52-jarige man en 47-jarige vrouw uit Den Haag werden zondagavond kort na het schietincident aangehouden.

De politie kreeg zondag een melding dat er was geschoten aan de rand van de Schilderswijk. In de woning in de Mijtensstraat werd de man zwaar gewond gevonden. Hij werd meteen naar een ziekenhuis gebracht, waar de man later overleed.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.