Bijzondere huldiging in Noordwijk na dubbel kampioenschap (Beeld: Omroep West)

NOORDWIJK - Een bijzondere huldiging maandag in Noordwijk. Twee voetbalteams uit het dorp zijn kampioen geworden in de Hoofdklasse. vv Noordwijk in de zaterdagcompetitie, SJC in die van de zondag. En in plaats van twee feesten was er maandag één huldiging, en één bus.

'Dit maak je zelden mee in Nederland', zegt een van de spelers van Noordwijk, terwijl spelers van de twee teams feestvieren op de bus, die dwars door Noordwijk rijdt. Even was er de vrees dat er weinig animo zou zijn voor de huldiging, met name vanwege het mooie weer. Maar langs de route staan honderden mensen die het feestje ook willen meemaken. En vanaf de balkons wordt veelvuldig gezwaaid. En het zijn niet alleen supporters die feestvieren, ook Één dorp





'Eén dorp twee kampionen, welke dorp doet dat na?', zegt een vrouw langs de kant. In haar hand een flink glas wijn. Op het plein naast het stadhuis worden de teams officieel gehuldigd. Er is voor de gelegenheid zelfs een speciaal shirt ontworpen met de logo's van allebei de clubs.

Polak Sjaak Polak, ooit voetballer in de Eredivisie en nu trainer van SJC, heeft veel gezien. Maar ook hij is onder de indruk. 'Dit maak je niet vaak mee. Dit is fantastisch, voor het hele dorp is dit mooi.' Volgend jaar spelen Noordwijk en SJC allebei in de derde divisie. LEES OOK: Rijnsburgse Boys zet vermakelijke laatste thuiswedstrijd in winst om