'Coalitiebesprekingen Wassenaar vastgelopen' Gemeentehuis De Paauw Wassenaar (Foto: Omroep West)

WASSENAAR - De formatie in Wassenaar is geklapt, aldus de VVD en CDA. De partijen laten weten het vertrouwen in Hart voor Wassenaar, waarmee formatiegesprekken plaatsvonden, te hebben verloren. De gesprekken zijn daarom stilgezet.

Sinds 5 april vonden de formatiegesprekken plaats onder leiding van informateur Dick Sluimers. De gesprekken zouden in een afrondende fase zijn geweest. De VVD en CDA laten maandag in een persbericht weten dat er geen vertrouwen meer is in derde partij Hart voor Wassenaar. Dit zou komen doordat de partij op allerlaatste moment met de niet-onderhandelbare eis kwam dat de OZB met 15% omhoog moet en de toeristenbelasting twee jaar moet stijgen met 20 procent per jaar.