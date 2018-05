Bloemen en ballonnen voor overleden Clay: 'Deze challenge moet stoppen'

DEN HAAG - Enkele tientallen buurtbewoners van de Strausslaan in Den Haag lieten maandagavond witte ballonnen op ter nagedachtenis aan de overleden 15-jarige Clay Haimé. De leerling van het Segbroek College overleed vrijdag. De ouders zijn ervan overtuigd dat hij meedeed aan een challenge op internet. De politie zegt dit niet te kunnen bevestigen omdat er volgens een woordvoerder geen aanwijzingen zijn dat Clay meedeed. Maar volledig uitgesloten wordt het volgens de politie niet.

'Deze challenge moet gewoon stoppen', zegt Djulan Gémesi. Hij was al jaren goed bevriend met de overleden jongen. 'We bespraken altijd alles, dus als er iets aan de hand was geweest hadden we dat geweten. Maar hij heeft nooit ergens over gesproken. Bij deze challenge wordt ook opgeroepen om het absoluut voor jezelf te houden.'

Hij praat over de zogenoemde Choking Game. Op internet zijn allerlei filmpjes te vinden van jongeren die hieraan meedoen. Het is de bedoeling dat je jezelf verstikt en op het allerlaatste moment weer zorgt dat je kunt ademen. Als het goed gaat zou je er high van worden. Maar op internet staan voorbeelden te over van gevallen waar het misging, en dan is de kans groot dat je sterft.



Witte ballonnen

Buurtbewoners verzamelen zich maandagavond op een rond pleintje bij de Strausslaan. Ze dragen witte ballonnen en witte bloemen. Veel buurtbewoners zijn in tranen en troosten elkaar. De stoet loopt via een omweggetje langs het huis waar de jongen woonde. Voor de deur liggen bloemen en branden kaarsen.

Als iedereen weer op het pleintje is, komt ook de familie van de jongen naar buiten. Zij dragen rode wensballonnen. Na een minuut stilte worden de witte ballonnen losgelaten en dan gaan de wensballonnen er in een lange rij achteraan. Op het pleintje proberen mensen elkaar te troosten.



'Hij was erbij'

Djulan Gémesi is ervan overtuigd dat zijn overleden vriend van bovenaf meekeek. 'Dat zag je als je de ballonnen zo mooi op een rijtje ziet opstijgen. Het was ook heel mooi dat één wensballon heel laag en vlak lang zijn huis ging voordat hij opsteeg. Ik denk dat hij ons daarmee wilde vertellen dat hij er was en de rest van ons leven bij ons zal zijn, van boven.'

Djulan drukt iedereen die overweegt mee te doen aan de Choking Game op het hart om er toch over te praten. 'Met vrienden, je vader of je moeder, je mentor. Praat erover met diegene die je het meest vertrouwt. Praten kan echt heel veel schelen. Het is gewoon belachelijk, iemand die het in zijn hoofd heeft gehad om zoiets überhaupt te verzinnen is gewoon een verschrikkelijk persoon.'