West Wekker: Bloemen voor overleden Clay en huldigingen in Noordwijk

Het is dinsdag. Wij brengen je vanochtend op de hoogte van het belangrijkste nieuws. Zo werden er gisteren bloemen gelegd bij het huis van de overleden Clay (15) en waren er 's avonds twee grote huldigingen in Noordwijk. Dit is de West Wekker!

1. Bloemen en ballonnen voor overleden Clay: 'Deze challenge moet stoppen'

Enkele tientallen buurtbewoners van de Strausslaan in Den Haag lieten gisteravond witte ballonnen op ter nagedachtenis aan de overleden 15-jarige Clay Haimé. De leerling van het Segbroek College overleed vrijdag. De ouders zijn ervan overtuigd dat hij meedeed aan een challenge op internet.

2. Bijzondere huldiging in Noordwijk na dubbel kampioenschap

Een bijzondere huldiging was er gisteren in Noordwijk. Twee voetbalteams uit het dorp zijn kampioen geworden in de hoofdklasse. Noordwijk in de zaterdagcompetitie, SJC in die van de zondag. En in plaats van twee feesten was er gisteren één huldiging, en één bus.

3. 'Coalitiebesprekingen Wassenaar vastgelopen'

De formatie in Wassenaar is geklapt, aldus de VVD en het CDA. De partijen laten weten het vertrouwen in Hart voor Wassenaar, waarmee formatiegesprekken plaatsvonden, te hebben verloren.

4. Verdachten van schietpartij op vrije voeten

Twee verdachten die werden aangehouden na een schietincident in Den Haag zijn vrijgelaten. Het incident betreft vermoedelijk zelfdoding, zo meldde de politie gisteren.

5. Katten in het water gegooid

De politie in Den Haag heeft maandag een man aangehouden die meerdere katten in het water gooide. Dat gebeurde vlakbij het Forellendaal.

Het weer: Flinke zonnige perioden en op een lokale bui na droog. Maxima tussen 20 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord.