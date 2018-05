Claudia de Breij 'wint' eeuwige roem

DEN HAAG - Na weken van grote spanning was het moment maandag om een paar minuten voor zeven dan eindelijk daar. De nummer één van 'Eeuwige Roem 2018' is .... Claudia de Breij met haar hit 'Mag Ik Dan Bij Jou?'

De voormalig Radio West medewerkster gaf zelf het een tijdje terug het startsein voor de campagne. Wie had toen kunnen vermoeden dat mevrouw vervolgens zelf de lijst zou aanvoeren? Claudia liet de eeuwige nummer één van de TOP 2000, die van Queen uiteraard, achter zich.





Voor wie van lijstjes houdt, maar ze liever niet zelf doorpluist. Dit is de top 5:

1. Claudia de Breij – Mag Ik Dan Bij Jou

2. Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

3. André Hazes jr – Leef

4. Queen – Bohemian Rhapsody

5. Deep Purple – Child in Time

Wat zegt u? Waar zijn de Haagse Helden van de Golden Earring? Nou op nummer 8 bijvoorbeeld. Daar vinden we Radar Love. En op 73 staan ze ook met Just A Little Bit Of Peace In My Heart. Om het helemaal leuk te maken: de onvergetelijke nummer 100 is ...Twilight Zone, ook van de Haagse jongens dus. Of dat tegenvalt? Dat valt te bezien: hett betekent toch in ieder geval dat je plaatje als eerste wordt gedraaid in de illustere lijst.

Wie de lijst zelf graag nog eens wil nakijken. Dat kan hier. En naluisteren kan ook, maar dan ben je wel even bezig! Dit is uur 1, de rest vind je vanzelf.

