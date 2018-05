Deel dit artikel:











Vliegende start Kiki Bertens in Neurenberg Kiki Bertens naar finale Madrid (foto: Orange Pictures)

WATERINGEN - Kiki Bertens is uitstekend begonnen aan het WTA-tennistoernooi in Neurenberg. Ze was maandag in een uur klaar met de Servische qualifier Dejana Radanovic. Het werd 6-1 en 6-1. Bertens was de afgelopen twee jaar al de beste op het gravel in Neurenberg.

De tennisster uit Wateringen wist Radanovic liefst zes keer te breken in zeven servicebeurten. De nummer achttien van de wereld kwam geen moment in de problemen tegen de 22-jarige Servische, die 293e staat op de mondiale ranking. Bertens treft in de tweede ronde de winnares van het Duitse onderonsje tussen Mona Barthel en Carina Witthöft. Nadat Barthel de eerste set met 7-5 had gewonnen, begon het te regenen en ging het zeil over de gravelbaan. Deze partij gaat dinsdag verder.

Roland Garros Bertens schreef het Duitse toernooi in 2016 als qualifier op haar naam. Ze trok haar zegereeks toen door op Roland Garros, waar ze in de halve finales strandde. Vorig jaar kwam ze als nummer 1 van de plaatsingslijst terug in Neurenberg en pakte de pupil van coach Raemon Sluiter weer de titel. Nu is Bertens als derde geplaatst, achter de Amerikaanse Sloane Stephens en Julia Görges. De Duitse werd direct uitgeschakeld door Kristyna Pliskova uit Tsjechië: 2-6, 7-6 en 6-7. Stephens, vorig jaar winnares van de US Open, is met een wildcard toegelaten. Naast Görges vlogen ook de nummers vier en vijf van de plaatsingslijst, Shuai Zhang en Irina-Camelia Begu, direct uit het toernooi.