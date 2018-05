Beschermde status Arantxa Rus tijdens kwalificaties Roland Garros

Arantxa Rus dendert door in Istanbul (foto: Orange Pictures)

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus uit Monster heeft een beschermde status tijdens het kwalificatietoernooi voor Roland Garros. Rus is als derde geplaatst.

Rus treft in de eerste ronde de Française Manon Arcangioli, de nummer 292 van de wereld. Ze beleefde haar beste jaar op het gravel in Parijs in 2012, toen ze tot de vierde ronde reikte.

Kiki Bertens uit Wateringen is als enige Nederlandse rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Bij de mannen geldt dat voor Hagenaar Robin Haase.

