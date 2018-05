Deel dit artikel:











Presentator Wie is de Mol? zoekt hulp voor vluchtelingen Foto: Stichting Vluchteling

DEN HAAG - Meer dan 4500 mensen hebben zich al ingeschreven voor de Nacht van de Vluchteling, het jaarlijkse evenement van Stichting Vluchteling dat dit jaar in de nacht van 16 op 17 juni wordt gehouden. Woensdag luidt tv-presentator Art Rooijakkers - bekend van Wie is de Mol? - symbolisch de laatste weken in, om zoveel mogelijk lopers en sponsors op te roepen ook mee te doen.

In de nacht van 16 op 17 juni klinkt om stipt middernacht het startschot voor de 40-kilometerloop. Deelnemers kunnen van Rotterdam naar Den Haag lopen, maar ze kunnen ook terecht in Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. De eerste lopers worden de volgende ochtend verwacht aan de finish. Art Rooijakkers is sinds jaar en dag betrokken bij de Nacht van de Vluchteling en hij liep vorig jaar mee. Hij noemt het 'hartverwarmend' dat mensen hun nacht opofferen om geld én aandacht te vragen voor vluchtelingen. 'Een prachtig initiatief.'

Oorlog, geweld en onderdrukking De deelnemers zamelen met hun wandeling geld in voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Op dit moment staat er al ruim 600.000 euro op de teller. Naast het ophalen van geld, vragen de lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Ruim drie weken voor het evenement is het maximum aantal lopers voor de routes die starten in Rotterdam en Nijmegen zo goed als bereikt. De routes in Amsterdam en Utrecht staan nog tot begin juni open voor inschrijvingen. Vorig jaar bracht de nacht van de Vluchteling ruim 1,5 miljoen euro op. Toen deden in totaal 5000 mensen mee aan de sponsorwandeltocht.