Auto daders schietincident Delft vastgelegd op bewakingsbeeld

DELFT - De witte Peugeot 308 waarin de daders van het schietincident op de Amalia van Solmslaan in Delft reden, is vastgelegd op bewakingsbeeld. Uit de beelden blijkt dat het 55-jarige slachtoffer vanaf zijn huis in Den Haag is gevolgd. Bij aankomst in Delft werd er gericht op hem geschoten, maar de man werd niet geraakt.

Vrijdagochtend 6 april even na 10.00 uur parkeert het slachtoffer zijn auto op de Amalia van Solmslaan. Hij stapt uit en wil naar het koffiehuis aan de Schoemakerstraat lopen. Plotseling komt er een witte stationwagen aanrijden. De bijrijder stapt uit, richt een vuurwapen op het slachtoffer en schiet.

Het slachtoffer probeert weg te duiken en struikelt daarbij, waardoor hij gewond raakt aan zijn handen. Hij staat meteen op en rent richting de kruising met de Schoemakerstraat. De schutter komt nog even achter hem aan, maar gaat dan terug naar de auto, die wegrijdt richting de Nassaulaan.



Motief onduidelijk

Het motief voor de schietpartij is onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar en kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Ook over de schutter is niet veel bekend. De verklaringen van het slachtoffer en getuigen lopen ver uiteen. Er zijn in ieder geval twee personen bij betrokken: de bestuurder van de auto en de bijrijder, die uitstapte om te schieten.

Dezelfde vrijdagavond om 21.45 uur wordt aan de Bokhovenseweg in Heusden een uitgebrande auto aangetroffen. Het is de Peugeot 308 station die door de daders is gebruikt. De auto heeft het kenteken 2-XKX-66. Hij blijkt te zijn gestolen in het Gelderse plaatsje Heelweg op 20 februari.



Camerabeelden

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer is gevolgd door de daders. De witte Peugeot 308 station is achter hem via de Lozerlaan in Den Haag en de Westlandseweg in Delft richting de Amalia van Solmslaan gereden. De auto is ook gefilmd door camera’s van de Technische Universiteit.

De politie is op zoek naar mensen die de auto op vrijdagochtend 6 april hebben gezien en weten wie erin hebben gereden. Mogelijk is de witte Peugeot al eerder in de buurt van de Amalia van Solmslaan geweest en is dat opgevallen.



