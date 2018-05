Overvallen op BP en Jumbo Delft vermoedelijk gepleegd door dezelfde dader

DELFT - De overvallen op de BP en de Jumbo aan de Vrijheidslaan in Delft zijn vermoedelijk gepleegd door dezelfde dader. Dat valt op te maken uit de bewakingsbeelden van de overvallen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het BP benzinestation is op zondag 29 april om 21.35 uur overvallen. De medewerkster heeft net een klant geholpen als ze de dader aan ziet komen. Hij heeft een vuurwapen bij zich. Ze rent van schrik meteen naar een beveiligde ruimte, zodat de overvaller voor een lege toonbank komt te staan.

De man slaat een aantal keer tegen het beveiligde glas voor de toonbank en schopt tegen de deur. Hij roept dat hij geld wil hebben. Als hij inziet dat het niet gaat lukken, slaat hij op de vlucht. Hij rent weg richting de Buitenhofdreef.



Jumbo aan de overkant

Ruim twee weken later, op dinsdag 15 mei om 21.30 uur, is het raak bij de Jumbo aan de overkant van de Vrijheidslaan. De overvaller komt binnen en loopt meteen door naar een kassa. Onder bedreiging van een vuurwapen moet de caissière de kassa openmaken. De overvaller haalt er zelf geld uit.

Daarna loopt hij door naar een andere kassa en naar de servicebalie en doet ook daar een greep in de kassa. Vervolgens gaat hij er vandoor, ook weer richting de Buitenhofdreef. Vlak na de overval heeft de politie een verdachte aangehouden, maar die blijkt niets met de zaak te maken te hebben.



Dezelfde dader

Op basis van de bewakingsbeelden heeft de politie het vermoeden dat dezelfde dader bij allebei de overvallen is betrokken. Hij is het best te zien op de beelden van de BP. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1,90 meter lang. Hij heeft een grijze sjaal voor zijn mond en draagt een zwarte jas met capuchon. De jas heeft ribbels op het lijf.

Verder draagt hij tijdens de overval op de BP een zwarte trainingsbroek met een woord op zijn linker bovenbeen en zwarte schoenen van Nike met een grijs logo en grijze zolen. Bij de overval op de Jumbo heeft hij andere kleding aan.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem