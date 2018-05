Knallen bij coffeeshops Delft waren van handgranaten

DELFT - Bij coffeeshops The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat in Delft zijn vorige week donderdag handgranaten ontploft. Die waren gevuld met metalen balletjes. Dat heeft de politie laten weten in het opsporingsprogramma Team West. Een week eerder was The Future al beschoten. Ook een zonnestudio in dezelfde straat werd toen onder vuur genomen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het eerste incident vond plaats op dinsdag 8 mei rond 4.00 uur. Getuigen hoorden knallen in de Peperstraat. Er was geschoten op de gevels en ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sun Style.

Op donderdag 17 mei rond 5.15 uur ontplofte een handgranaat bij dezelfde coffeeshop in de Peperstraat. Vlak daarna vond er nog een explosie plaats bij coffeeshop The Game aan de Breestraat. Ook deze explosie was veroorzaakt door een handgranaat.



Voorbijganger gewond

De granaten waren gevuld met metalen balletjes, die over een afstand van 75 meter door de straten zijn verspreid. Ook andere panden zijn daardoor beschadigd. Een toevallige voorbijganger raakte in de Peperstraat licht gewond door een rondvliegend projectiel.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft heeft de coffeeshops en de zonnestudio voor onbepaalde tijd gesloten. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het motief en kan daar nog geen informatie over geven. Wel worden mensen die meer weten, opgeroepen om zich te melden bij de recherche.



Getuigen zien schutter

Getuigen hebben de vermoedelijke dader van het schietincident op 8 mei gezien. De man droeg een bivakmuts en had een groot wapen bij zich. Eén getuige spreekt over donkere kleding, een ander zou een t-shirt met strepen met de kleuren oranje en lichtblauw hebben gezien. De man kwam aanlopen vanaf Koornmarkt en loste toen rond vier uur de schoten op de coffeeshop en de zonnestudio aan de Peperstraat.

Daarna rende hij terug naar de Koornmarkt en stapte daar in een auto die met draaiende motor klaar stond. De auto is nog gezien in de Breestraat en op de Brabantse Turfmarkt en is daarna uit het zicht verdwenen. Het is een zilvergrijze auto met een glazen dakje. Het is niet bekend of daar nog meer mensen in zaten.



Jongens of mannen op scooter

Bij het tweede incident op 17 mei zijn bij de coffeeshops in de Peperstraat en in de Breestraat twee jongens of mannen op een scooter gezien. De politie sluit niet uit dat één of beide mannen ook gewond zijn geraakt door de explosies. Mogelijk is u opgevallen dat iemand ineens onverklaarbare verwondingen heeft na vorige week donderdag.



Was u getuige of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem