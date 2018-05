30.000 euro voor gouden tip liquidatie René en Renéetje van Doorn

ZOETERMEER - Er is een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de moord op René en Renéetje van Doorn. De vader (49) en zoon (23) werden in april 2017 geliquideerd op het parkeerterrein van hun sportschool aan de Edisonstraat in Zoetermeer. Alle verdachten die tot nu toe zijn aangehouden, zijn weer vrij.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Uit bewakingsbeelden blijkt dat de dubbele liquidatie op dinsdagochtend 25 april 2017 goed is voorbereid. Zo’n 25 minuten voordat de slachtoffers aankomen bij hun sportschool, rijdt een donkere BMW het parkeerterrein op. Als de auto is geparkeerd, stapt er niemand uit. Tegen 11.00 uur komen René en Renéetje aan in een Mercedes. Ze rijden langs de BMW en parkeren vlakbij de ingang van hun sportschool.

Meteen daarna komt er een man uit de BMW. Hij heeft een automatisch wapen bij zich, maar dat lijkt niet te werken. Zonder dat de slachtoffers iets door hebben, wisselt hij het om voor een pistool. Vervolgens schiet hij de twee mannen door het raam van de auto neer. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse, maar René en Renéetje van Doorn overlijden in de Mercedes.



Verschillende vluchtauto’s

De schutter rent naar de BMW, die meteen wegscheurt. Hij rijdt naar de Curaçao, een straat verderop in Zoetermeer. Daar parkeren de daders de auto en steken hem in brand. Ze rennen naar de Borneo, waar de volgende vluchtauto klaar staat. Die is vermoedelijk ’s morgens rond half acht al neergezet. Maar de Volkswagen Golf met valse Belgische kentekenplaten wil niet starten.

Op dat moment komt een echtpaar uit de buurt net thuis. Ze parkeren hun Opel Corsa en willen naar binnen gaan, maar worden dan met een automatisch wapen bedreigd door de twee daders. Ze moeten de autosleutels afgeven en met de Corsa gaan de twee er vandoor. De auto wordt later die dinsdagmiddag gevonden op de Statenweg in Rotterdam.



Verdachten weer vrij

Er is geprobeerd om de wagen in brand te steken en voor die poging heeft de politie een 27-jarige man aangehouden. Hij is inmiddels weer vrij en is nog steeds verdachte van brandstichting. Hij wordt niet verdacht van de liquidatie.

Verder zijn er ook verdachten aangehouden die de BMW en de beoogde vluchtauto, die het niet deed, zouden hebben gestolen. Maar ook deze verdachten zitten niet meer vast en worden niet verdacht van de liquidatie zelf. De politie is nog steeds op zoek naar de schutter en de man die de BMW bestuurde.



Motief

Het motief voor de dubbele moord is nog niet duidelijk. De politie houdt er rekening mee dat de twee daders die de moord hebben uitgevoerd, hiervoor zijn ingehuurd door iemand die blijkbaar een conflict met één of beide slachtoffers had. Meer informatie over het motief is nog steeds welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem