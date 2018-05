Urenlang problemen met slagbomen Máximabrug Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er waren deze dinsdagochtend urenlang problemen met de Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn. Vanwege een storing gingen de slagbomen om 10.00 uur niet omhoog.

De gemeente riep de hulp van een monteur in en zette verkeersregelaars in tot het probleem was opgelost. Dit was om 12.00 uur het geval.

Vorige week woensdag waren er ook al problemen met de Máximabrug. Toen werd de brug geraakt door een vrachtschip dat te hoog beladen was. Dit leidde tot lichte betonschade op de brug. De stuurhut van het binnenvaartschip raakte zwaar beschadigd.



Julianabrug

Zaterdag moeten inwoners van Alphen aan den Rijn rekening houden met een andere dichte brug. Dan wordt de Julianabrug onder handen genomen. Scheurtjes in de slijtlaag op het rijdek worden hersteld en de kuil in het fietspad wordt opgevuld. De brug is die dag van 8.00 tot 17.00 uur dicht voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers kunnen er wel gewoon overheen.

