Gedurfd: Jostiband steelt show in Amsterdam met clublied Feyenoord

Het Jostiband Orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. Foto: Het Jostiband Orkest

ZWAMMERDAM - Wat doe je als je moet optreden in het Concertgebouw in Amsterdam, maar je moet nog inspelen voor een volle zaal? Het Jostiband Orkest uit Zwammerdam wist het maandagavond wel: dan speel je 'Hand in hand, kameraden'. Juist, het clublied van Feyenoord.

Orkestleider Lyan Verburg kan er de volgende ochtend nog smakelijk om lachen. 'Nog vóór het begin van het officiële concert stond de zaal al compleet op z'n kop', zegt ze tegen Omroep West. 'We moesten ter plekke even iets verzinnen om in te spelen en dat werd toen het clublied van Feyenoord.'







Tóch moest het orkest daarna nog serieus aan de bak. Na negentien jaar stonden de Zwammerdamse muzikanten weer eens op het podium in het Concertgebouw. Bijgestaan door een mannenkoor van 200 mannen, onder leiding van organist Martin Mans.



'Het raakt mensen tot op het bot'

'Het was een heel mooi, emotioneel en warm concert', blikt Verburg terug. 'Met humor, praatjes tussendoor. Het raakte mensen tot op het bot.' Het Jostiband Orkest speelde onder meer ‘Twee emmertjes water halen’ en een nummer van Michael Jackson, dat sinds kort aan het repertoire is toegevoegd.

Ondanks dat de orkestleden weer een mooie locatie kunnen afvinken, kan er de rest van het jaar niet stilgezeten worden. In december staan ze namelijk in het Gelredome in Arnhem. 'We zijn gevraagd om mee te doen in het programma van Music Show Scotland. Supergaaf, maar zij spelen met doedelzakken. Dus wij moeten nog wel wat stukken gaan omzetten voor die tijd.'