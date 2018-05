Vrouw beroofd, jongens ontsnappen na achtervolging

LISSE - Een 63-jarige vrouw is vrijdag beroofd op de Kanaalstraat in Lisse. Toen ze rond 16.00 uur op haar fiets wilde stappen, gingen twee jongens aan de haal met haar tas. Dit maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De daders, twee jongens, gingen er vervolgens op de fiets vandoor. De vrouw ging - samen met twee andere jongens - achter de verdachten aan, maar verloor hen op het Zevengesternte uit het oog.

Haar tas werd later teruggevonden in het Veldhuyzen van Zantenpark. Haar portemonnee zat er echter niet meer in. De vrouw schat de daders 16 of 17 jaar. De politie vraagt getuigen zich te melden.