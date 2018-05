Vandaag kans op fikse klap onweer, maar... er komt een superweekend aan!

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt dat er deze dinsdagmiddag stevige onweersbuien voorkomen in het midden, oosten en zuiden van het land. Er dreigt ook wateroverlast en daarom is er code geel afgegeven. Het goede nieuws: bij ons in de buurt is er maar een kleine kans op onweer en er staat een super mooi weekend voor de deur. Tenminste, voor wie van warm weer houdt.

'Vooral in het zuiden en oosten van het land vallen vanmiddag stevige buien', zegt weervrouw Moniek Wulms tegen Omroep West. 'Toch kan er bij ons ook wat vallen en dan is dat toch ook wel een stevige bui met een klap onweer. Maar bij ons geen code geel', klinkt het geruststellend.

Volgens de weervrouw van MeteoGroup is de kans groot dat het op de meeste plaatsen vandaag verder droog blijft. Zondag was er ineens een zeevlam, vandaag begon op veel plekken met regen... Kunnen we dan de komende dagen eindelijk naar het strand? Als we Wulms mogen geloven blijft dat nog even afwachten.





Nog even geduld

'De komende dagen is het nog wat instabiel', vertelt ze. 'Er is morgen en donderdag nog steeds kans op een regen- of onweersbui.' Toch mogen we niet klagen: 'Het is nu al genieten hoor. De temperaturen zijn hoger dan de norm, de maand mei is al veel zonniger geweest dan normaal. We zijn al flink in de watten gelegd, hoor.'

En het beste moet nog komen. 'In het weekend wordt het écht warmer. Misschien wel 25 graden aan het strand en achter de duinen een graad of 28. Dan spreek je toch wel van het mooiere strandweer. De kans is ook groot dat het komend weekend droog blijft.'

