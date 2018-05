Vliegtuigje neergestort in polder, inzittenden niet aanspreekbaar

STOLWIJK - In een polder bij Stolwijk is dinsdagochtend een sportvliegtuigje neergestort. Dat bevestigt de politie eenheid Den Haag tegenover Omroep West. Volgens de brandweer zaten er twee mensen in het vliegtuigje. Die zijn volgens een woordvoerder niet aanspreekbaar.

UPDATE 12.34 UUR: De twee inzittenden van het toestel zijn overleden

Volgens hem ligt het toestel half op het grasland en half in het water. 'Het gebied is moeilijk bereikbaar, omdat het midden in de polder ligt.' Het toestel ligt aan de Beneden Heulseweg in Stolwijk. Er is een traumahelikopter ingezet.

Uit beelden van Flightradar24, een website die vliegbewegingen in de gaten houdt, blijkt dat het gaat om een Cessna Skyhawk die om 11.18 uur vanaf Rotterdam The Hague Airport is opgestegen. Via Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda boog het toestel af naar Bergambacht waar het na een vlucht van ongeveer een kwartier bij Stolwijk van de radar verdween.



Sand Air

Het toestel is van het bedrijf Sand Air, dat onder meer rondvluchten en vlieglessen verzorgt. Het bedrijf kan tegenover Omroep West niet bevestigen dat het om een toestel van hen gaat en wil verder geen commentaar geven.

De brandweer meldde vlak na het ongeluk dat er sprake zou zijn geweest van een looping, maar later bleek dat niet bevestigd te kunnen worden.