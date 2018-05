800 kaarten voor Katwijk-supporters bij kampioenswedstrijd

KATWIJK - De wedstrijd Kozakken Boys - Katwijk waarin zaterdag het kampioenschap in de Tweede Divisie wordt beslist, kan worden bijgewoond door 800 supporters van Katwijk. Dat laat de voorzitter van Kozakken Boys, Henk de Goeij, desgevraagd weten.

De Katwijk-supporters zijn wel verplicht om met bussen te komen, eigen vervoer is niet toegestaan. 'Voor ons staat alles in het teken van de veiligheid', zegt De Goeij. 'Daarom laten we alleen Katwijk-supporters toe die van de verplichte buscombi gebruik maken. Dat maakt de aan- en afvoer van de supportersgroepen overzichtelijk en dus veiliger.'

De accommodatie van Kozakken Boys wordt voor de kampioenswedstrijd uitgebreid met 1000 extra staanplaatsen. Normaal gesproken biedt Sportpark De Zwaaier ruimte aan 3000 man. Voor deze speciale wedstrijd kunnen er dus zo'n 4000 mensen getuige zijn van de ontknoping.

Extra beveiliging

Voor de wedstrijd Kozakken Boys Katwijk wordt volgens De Goeij flink wat extra beveiliging ingezet. 'Je weet dat na 90 minuten voetbal één van de supportersgroepen teleurgesteld zal zijn. Nogmaals, veiligheid staat voorop en dus wordt er extra beveiliging ingezet. Hierover hebben we trouwens ook goed overleg met het bestuur van Katwijk', aldus De Goeij.

Katwijk laat weten dat er op het eigen Sportpark De Krom niets extra's wordt georganiseerd voor de supporters die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen. 'We zetten in de kantine de televisies aan, zodat de wedstrijd gevolgd kan worden. Maar we organiseren niets extra's eromheen', zegt de woordvoerder van de club.

Ontknoping

Katwijk heeft zaterdag aan een gelijkspel genoeg om de titel te pakken in Werkendam. De ploeg die het hele seizoen de ranglijst aanvoerde, zag de afgelopen weken de voorsprong slinken tot twee punten.