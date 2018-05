Twee doden door neerstorten vliegtuig bij Stolwijk

Het vliegtuig stortte neer in een weiland. (Foto: Regio15)

STOLWIJK - Bij het vliegtuigongeluk van dinsdagochtend in Stolwijk zijn twee doden gevallen. Dat bevestigt de brandweer dinsdagmiddag tegenover Omroep West.

Het toestel stortte dinsdagochtend rond half twaalf neer in de polder bij het dorp in de Krimpenerwaard. Volgens de brandweer maakte het toestel een looping.

De identiteit van de slachtoffers is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Van het vliegtuig is weinig over, meldt onze verslaggeefster ter plaatse.

