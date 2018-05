Deel dit artikel:











Oude kerk te koop; Lutherse gemeenschap in Leiden is te klein geworden Deze eeuwenoude kerk staat te koop | Foto: Omroep West

LEIDEN - De Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht in Leiden staat te koop. Het gebouw doet dit jaar exact 400 jaar dienst als kerk, maar daar komt nu een einde aan. De Lutherse gemeenschap in Leiden is te klein geworden voor een zelfstandig kerkgebouw.

'De Lutherse gemeente voert gesprekken met de Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag over samenvoeging.' Dat schrijft het kerkbestuur op zijn website. Daarnaast worden leden van de kerk aangespoord om na te denken of ze zich liever willen aansluiten bij een andere kerk in hun woonplaats. Het kerkbestuur schrijft daarnaast dat de verkoop van de kerk zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan. Daarbij wordt gezocht naar een andere bestemming die recht doet aan het oude gebouw. De kerkdiensten lopen door tot eind juni. Tijdens de laatste dienst zullen de trouwe kerkgangers afscheid nemen van het gebouw en van elkaar.