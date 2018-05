Lik op stuk: man die katten onder water hield snel voor rechter

DEN HAAG - De 31-jarige man die maandag twee katten mishandelde vlakbij het Forellendaal in Den Haag, staat woensdag voor de rechter. Dat meldt de politie Loosduinen. Eén van de katten is maandagavond herenigd met zijn baasje. 'Hij maakt het naar omstandigheden goed.'

Maandagochtend stond de man de twee katten in het water te gooien en onder water te dompelen. Volgens de Dierenambulance had hij één van die katten een riempje omgedaan en liep daarmee 'te slingeren in het water'.

Eén van de katten wist zelf uit de klauwen van de man te ontglippen. De andere kat, die het riempje om zijn nek had, moest met de Dierenambulance mee naar de dierenarts. Maar al snel ging het beter met het mishandelde beestje. 'We hebben hem lekker warm weg gezet en goed in de gaten gehouden', aldus een medewerker van de Dierenambulance Den Haag. 'Hij viel meteen aan op het eten!'



'Warm binnen'

De kat is maandagavond opgehaald door zijn baasje. 'Hij zit lekker warm binnen', vertelt de medewerker van de Dierenambulance. 'Hij is nog wel in shock, maar het gaat naar omstandigheden goed.' Of de weggevluchte kat ook weer warm thuis zit, is niet bekend.

De verdachte is een 31-jarige man, die op dit moment nog vast zit. Woensdag zal hij voor de rechter verschijnen voor de mishandeling van de katten.