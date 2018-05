Marc wil met zijn Indonesische gerechten 'terug naar de basissmaak van oma Miet'

DEN HAAG - Met het meer dan honderd jaar oude kookschrift van zijn overgrootmoeder als inspiratiebron, staat Marc Tierolf in de keuken. Op tradionele wijze bakt en marineert hij Indonesische gerechten, zo ook tijdens de aankomende zestigste editie van de Tong Tong Fair in Den Haag. 'Ik wil terug naar de basissmaak.'

In 1922 stond de overgrootmoeder van Marc, oma Miet, al achter de potten en pannen voor haar eigen toko in de nauwe straten van Jakarta, Indonesië. In de jaren vijftig kwam oma Miet naar Nederland, waar ze verder ging met koken.

Marc Tierolf herinnert zich zijn oude overgrootmoeder nog goed. 'Als ze stond te koken, vertelde ze altijd verhalen', aldus Tierolf. Na de dood van oma Miet, in 1996, vond haar oude kookschrift een laatste rustplaats in de stoffige kast. Dat vond Marc Tierolf veel te zonde. 'Ik wilde de Indonesiche keuken nieuw leven inblazen.'



'Alles smaakt zoet'

Vandaag de dag staat Marc Tierolf zelf te koken. Dat doet hij naast zijn reguliere negen-tot-vijf-baan. Op bestelling maakt hij van alles: van ketjap tot spekkoek. Alles volgens de strenge regels in het oude schriftje van oma Miet.

'Alles wordt tegenwoordig als Indonesisch gezien', vertelt Tierolf. 'Als ik naar een toko ga, dan smaakt alles zoet. De smaak verdwijnt. Een pot mayonaise van dertig jaar geleden, smaakt ook totaal anders dan vandaag. Ik wil terug naar die basismaak.'



Erfgoed

Of het oude schriftje een familie-erfstuk wordt, is nog even spannend. 'Mijn dochter doet de horecavakschool. Ik zou het graag doorgeven aan haar, maar ik weet niet of zij daar op zit te wachten', geeft hij toe.

Aanstaande dinsdag staat Marc Tierolf op de Tong Tong Fair met een workshop over traditioneel koken.

