Van Doorn weer in opspraak na Tweets: 'Hij zet aan tot haat en geweld'

DEN HAAG - Opnieuw maakt het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de jongerenorganisatie CIJO bezwaar tegen uitlatingen van een van de leden van de Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad.

De organisaties hebben dinsdag aangifte gedaan tegen raadslid Arnoud van Doorn van die partij. Reden is dat hij op 14 mei een bericht op Twitter zette met de boodschap 'Moge Allah de zionisten vernietigen' in combinatie met twee gewelddadige plaatjes, emoticons.

Volgens het CIDI roept het raadslid met deze tweet op tot 'haat en geweld'. Omdat het aldus het CIDI niet de eerste keer is dat Arnoud van Doorn en de Partij van de Eenheid 'haat en verdeeldheid zaaien in de hofstad', is besloten nu aangifte te doen.



Vaker kritiek

Boodschappen van de door de islam geïnspireerde partij leidden de afgelopen jaren vaker tot kritiek. Zo schreef Van Doorn in 2014 als reactie op het nieuws dat een Joodse zakenman 120 meisjes vrijkocht uit handen van Islamitische Staat: 'Om met winst weer door te verkopen?' Meer recent grapte hij op de herdenkingsdag van de Holocaust - Jom HaSjoa - over zijn Joodse vriend die een Land Rover had gekocht. Volgens het CIDI impliceert hij hiermee dat alle joden landrovers zijn.

Een jaar geleden protesteerde de jongerenorganisatie van het CIDI, het CIJO, onder het motto 'Geen haat in de raad', nog voor het Haagse stadhuis tegen uitspraken van toenmalig Partij van de Eenheid-raadslid Abdoe Khoulani. Hij had op Facebook een groep Israëlische scholieren uitgemaakt voor 'zionistische terroristen in wording' . Deze uitspraken werden destijds veroordeeld door de fracties van de VVD, ChristenUnie/SGP, CDA en Groep de Mos. Volgens het CIDI blijft het nu echter 'bijzonder stil' vanuit de gemeenteraad.



Buiten het maatschappelijk debat

De uitspraken van raadsleden van de Partij van de Eenheid zijn 'onacceptabel', aldus het CIDI. De organisatie in een verklaring: 'Arnoud van Doorn besmeurt opnieuw het ambt van gemeenteraadslid plaatst zich hiermee buiten het maatschappelijk debat. CIDI en CIJO spreken daarom de hoop uit dat het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat, om deze haat en polarisatie in Den Haag een halt toe te roepen.'

Arnoud van Doorn was niet bereikbaar voor commentaar.