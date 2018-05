Hoog bezoek voor Volvo Ocean Race op Scheveningen

DEN HAAG - Koning Willem Alexander zal op 29 juni een bezoek brengen aan de Volvo Ocean Race in Scheveningen. Hij zeilt daar onder andere mee in een oefenwedstrijd.

De Koning bezoekt op vrijdag 29 juni eerst het Innovation Pavilion, Daarna spreekt de Koning bij de aanlegplaats met de schippers en woont hij het uitvaren van de zeilboten voor de oefenraces bij.

De Volvo Ocean Race eindigt dit jaar op 24 juni in Scheveningen. De deelnemers aan de zwaarste zeilrace ter wereld hebben er dan 45.000 zeemijl opzitten. De festiviteiten rond de Volvo Ocean Race Finish duren van 24 juni tot en met 1 juli en vinden plaats in de haven van Scheveningen met diverse watersportactiviteiten en zeilwedstrijden voor alle leeftijden.





