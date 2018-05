Deel dit artikel:











Wil jij de HTM-directeur aan de tand voelen? Dit is je kans! HTM-directeur Jaap Bierman deed zelf ook chauffeursexamen (Archieffoto)

DEN HAAG - Wat heb jij altijd al willen weten over de bus, tram en RandstadRail? Waar erger jij je aan? Of wat maakt je juist blij aan het openbaar vervoer van de HTM? Heb je een vraag, een compliment, een opmerking? Dinsdagavond is HTM-directeur Jaap Bierman te gast bij Radio West. En dat is dé ultieme kans om je vraag persoonlijk aan de allerhoogste van het vervoersbedrijf te stellen.

Bierman is een uur lang aanwezig bij presentator Tjeerd Spoor in het programma Studio Haagsche Bluf. Ze zullen onder meer praten over het inkorten van buslijn 23, de straks alleen nog maar in de zomer doorrijdt tot Kijkduin. Ook de toekomst van de tramlijnen 6 en 12 komt aan bod. Bovendien maakt de politiek zich grote zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in en rond Den Haag. Ook dat is een onderwerp dat Tjeerd natuurlijk aan zal snijden. En hoewel hij een echte 'tramfanaat' is, weet Tjeerd natuurlijk ook niet alles... Dus kan hij jouw vragen ook heel erg goed gebruiken.

Zo doe je dat! Dus, mocht jij iets van HTM-directeur Bierman willen weten, grijp dan nu je kans! Stuur een e-mail naar de redactie van Studio Haagsche Bluf, of bel tussen 18.00 uur en 19.00 uur naar de studio op 070-390 54 54. Wil je luisteren wat er allemaal besproken wordt, dan kun je hier vinden hoe je Radio West ontvangt.