Oud-directeur Rotterdam Airport: ‘Gebied vliegtuigongeluk vaak gebruikt om te oefenen’

STOLWIJK - Het gebied waar dinsdagochtend twee doden vielen door het neerstorten van een sportvliegtuigje, wordt vaak gebruikt om te oefenen tijdens vlieglessen. Dat vertelt Roland Wondolleck aan Omroep West. Hij was 33 jaar lang directeur van Rotterdam The Hague Airport, waar het vliegtuigje voor de fatale vlucht opsteeg. Bovendien heeft hij tientallen jaren ervaring en honderden vlieguren in dergelijke toestellen.

Zelf vloog Wondolleck ook met het betrokken toestel. ‘Het is een Cessna 172, een eenmotorig propellervliegtuig. Er kunnen vier personen in en dergelijke toestellen staan bekend als goed en betrouwbaar’, zegt hij. Ze worden volgens hem vaak gebruikt om te lessen.

Het verongelukte toestel zou van het Rotterdamse bedrijf Sand Air zijn. Maar daar willen ze tegenover Omroep West niets bevestigen en ondanks herhaald aandringen geen commentaar geven. Ook Wondolleck laat zich daar niet over uit. 'Maar mocht het dat genoemde bedrijf zijn, dan is het boven elke vorm van twijfel verheven. Een betrouwbaar bedrijf met een jarenlange reputatie’, zegt hij uit zichzelf.



Laagvlieggebied

Speculeren over wat er is gebeurd, moeten we niet doen vindt Wondolleck. ‘De oorzaak daar weten we met zijn allen niks van. Daarover moeten we ook niet speculeren.’ Wel wil hij in algemene zin iets vertellen over het gebied in de Krimpenerwaard, waar de kist vloog.

‘Het is een officieel aangewezen laagvlieggebied, waar veel wordt geoefend. Daar is het ook erg geschikt voor. Het ongeluk gebeurde ongeveer in het midden van dat gebied.’



Stuipen op het lijf

‘Er is weinig bebouwing en er wonen weinig mensen. Laagvliegen ga je natuurlijk niet op een plek oefenen waar je mensen de stuipen op het lijf jaagt.’ Volgens Wondolleck - zelf een zeer ervaren vlieger - is het belangrijk dat je als piloot ervaring hebt met laagvliegen.

‘Dat mag ook op die plek. De laagst toegestane vlieghoogte is er honderd voet, zo'n 33 meter. Er zijn vaste procedures om te oefenen. Zo mag je er niet landen, maar wel een schijnlanding doen. De minister heeft het gebied speciaal aangewezen om laag te vliegen, daarom is dat daar toegestaan.‘



‘Een looping? Onmogelijk!’

De brandweer meldde vlak na het ongeluk dat toestel een looping gemaakt had. Maar volgens Wondolleck is dat onmogelijk. ‘Dat kan echt niet, daar is een Cessna niet voor gebouwd. Dat leer je ook tijdens de lessen. Net als meteorologie, navigatie en medische aspecten van het vliegen, leer je ook wat een vliegtuig wel of niet kan.’

Bij de vliegtuigcrash, aan de Beneden Heulseweg in Stolwijk, zijn twee doden te betreuren. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek en zoeken nog naar getuigen.