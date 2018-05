Steeds meer steun voor uniek klimaatakkoord: ook ADO steunt plannen

DEN HAAG - Het Haags Klimaatpact krijgt steeds meer steun. Vandaag maakte voetbalclub ADO bekend zich achter het manifest te scharen waarin staat dat Den Haag in de toekomst minder CO2 moet uit gaan storen en veel energiezuiniger en groener moet worden.

'Bij ADO Den Haag staan duurzaamheid en toekomstbestendigheid zeer hoog in het vaandel en daarom steunen ook wij het Haags Klimaatpact. Het is een uitstekend initiatief, dat goed past in de duurzame en groene visie van onze club. Hoe mooi zou het zijn als Den Haag in 2030 klimaatneutraal zal zijn? Daar moeten we met z'n allen voor gaan', aldus de voetbalclub.

Inmiddels hebben 233 organisaties verklaard dat ze het klimaatpact steunen. Alleen al afgelopen week kwamen daar behalve ADO ook speelparadijs Monkey Town Den Haag, het Omniversum, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en het Conservatorium en Basisschool Wonneblad bij.



Goed voor de stad

'Dat is een belangrijke bevestiging voor ons plan om Den Haag voor 2030 klimaatneutraal te maken', stelt GroenLinks-Raadslid Maarten De Vuyst. 'Dat de steun zo breed is, komt voor ons niet als een verrassing. Wat goed is voor het klimaat, is immers ook goed voor de stad en ondernemers.'

De vele steunbetuigingen tonen volgens PvdA-raadslid Janneke Holman aan dat de stad klaar is voor een 'solide pakket' klimaatmaatregelen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. 'Nog nooit eerder was er zoveel steun uit de stad voor een plan. De partijen die nu onderhandelen voor een nieuw college kunnen niet meer om het klimaatpact heen.'



Inspiratie

Het Haags Klimaatpact werd in juni vorig jaar gepresenteerd door toen acht partijen in de Haagse gemeenteraad. Het stuk zou volgens hen moeten dienen als inspiratie voor de verkiezingsprogramma's en voor de coalitieonderhandelingen die nu aan de gang zijn. Inmiddels hebben alle partijen in de raad behalve Groep de Mos en PVV het stuk ondertekend. De partijen hopen zo dat Den Haag een bijdrage kan leveren om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad, zoals in 2015 in Parijs door 174 landen werd afgesproken.

Dat kan onder meer worden bereikt door de stad in de toekomst veel meer in te richten op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer en veel minder op de auto. Verder moet al het gemeentelijk vastgoed snel klimaat-neutraal worden. Bovendien dienen de inwoners op tal van manieren te worden gestimuleerd om meer aan duurzaamheid te doen.



'Unieke samenwerking'

De partijen zelf spraken bij de lancering van het plan van een 'unieke samenwerking'. Niet eerder zijn zoveel politieke partijen op hoofdlijnen het met elkaar eens geworden over hun inzet richting de verkiezingen en de periode daarna. De basis van het pact is dat Den Haag ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Daarnaast komen er heldere en meetbare tussendoelen waarop de gemeente permanent actie gaat ondernemen om ze te halen, is het voorstel. Ook dient klimaatbeleid een 'integraal onderdeel van het beleid' te worden, waarvoor alle leden van het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn.