Oom misbruikt zwakbegaafd nichtje (9), celstraf geëist

NIEUWKOOP - Tegen een 43-jarige man die zijn minderjarige en zwakbegaafde nichtje seksueel misbruikte in zijn Nieuwkoopse woning, is dinsdag bij de Haagse rechtbank 26 maanden celstraf geëist. Van die straf zijn tien maanden voorwaardelijk.

Het misbruik van het destijds negenjarige kind duurde een klein jaar vanaf begin december 2014. De inmiddels naar de Noordoostpolder verhuisde oom Nanco B. woonde toen nog in Nieuwkoop. Het zwakbegaafde meisje kon toen niet altijd door haar moeder worden verzorgd. Ze ging dan logeren bij oom B. en zijn vrouw in Nieuwkoop of bij een zorgboerderij in Noordwijkerhout.

Op die zorgboerderij vertelde het slachtoffer aan een ander meisje over 'nare spelletjes' die haar oom speelde 'met zijn harde snorretje'. Ook tegenover een speltherapeute op dezelfde zorgboerderij vertelde het meisje seksueel te zijn misbruikt.



'Wat is nou volwassenheid?'

De oom werd daarop door de politie gehoord. 'Er zijn dingen gebeurd, die niet hadden mogen gebeuren', gaf B. aan de rechercheurs toe. Toch stak hij niet helemaal de hand in eigen boezem. 'Ik ben het niet altijd eens met de wetten en regels van de overheid, wat is nou volwassenheid?', hoorden rechercheurs hem zeggen.

Tijdens de strafzaak bij de Haagse rechtbank volgde dinsdag geen nadere uitleg van de verdachte. Hij koos ervoor om niet naar de zitting te komen. Wel stuurde hij een advocaat. Die raadsman pleitte voor een werkstraf. Het door de moeder van het slachtoffer geëiste smartengeld van vijfduizend euro is geen probleem wat de verdediging betreft. De uitspraak is op 5 juni.