Eindexamens over de helft: 'Vingers gekruist!' Jelle Bentveld uit Leiden blokt voor zijn eindexamen lekker in de zon | Foto: Omroep West Koen van den Bos uit Rijswijk blokt voor zijn eindexamen | Foto: Omroep West

LEIDEN - De eindexamens lopen langzaam op een einde voor scholieren op middelbare scholen. Ook voor eindexamenkandidaten Koen uit Rijswijk en Jelle uit Leiden is het einde in zicht. Ze hebben vertrouwen in een goede afloop. 'Vingers gekruist en hopen maar!'

Omroep West sprak Jelle Bentveld (19) en Koen van den Bos (17) vlak voor aanvang van de examens. Jelle had toen al geen last van zenuwen en die zijn ook niet meer gekomen. 'Ik heb net mijn vwo-examen Engels achter de rug. Het was een lastige toets. Ik hoop dat ik genoeg vragen goed heb. Ik denk dat ik dat zo dadelijk thuis ga checken, dan staan de antwoorden online.' Eenmaal thuis checkt Jelle de antwoorden. Als hij alles goed heeft nagekeken, heeft hij 27 punten. 'Een 5,1… Op zich kan ik mij dat permitteren, maar het zal wel lekker zijn als ik een voldoende haal!' 'Ik word daar panisch van'





Koen was, ten opzichte van Jelle, erg nerveus voor de examens. De zenuwen van het begin zijn wel gezakt, maar nog steeds houdt Koen graag een slag om de arm. 'Je weet het eigenlijk nooit echt', vertelt hij aan Omroep West. De antwoorden van zijn examen Nederlands staan ook online, maar Koen wil daar niets van weten. 'Ik denk dat ik daar heel panisch van word en gedemotiveerd raak. Dat helpt niet.' De examens duren nog tot en met 29 mei. LEES OOK: Bijna examentijd: 'Het cijfer maakt me niet uit, als ik het maar haal!'