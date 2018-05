Poep en plas in gemeentehuis Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - Het gaat deze dagen in het gemeentehuis van Zoeterwoude over bijna niets anders dan poep, plas en andere viezigheid. Niet omdat de wc's verstopt zijn, maar vanwege de tentoonstelling 'Het riool leeft'.

Het gemeentehuis is omgetoverd tot een rioolcentrum met een interactieve tentoonstelling over de riolering. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of wateroverlast oplossen met een computersimulatie.

Erwin Schreve van de gemeente is rioolmedewerker. 'Ik ben dagelijks met de riolering bezig. Dus voor mij is het eigenlijk heel logisch dat ik dit doe. Daarom dacht ik ook: het is goed om aan de mensen te laten zien wat het riool allemaal inhoudt', legt Schreve uit terwijl hij door de tentoonstelling loopt.



Wel en niet in het riool

Hij hoopt dat mensen door de tentoonstelling netter omgaan met de riolering, en dat ze zich bewust worden wat er wel en niet het riool in kan. Schreve: 'Hoofdzakelijk moet je gewoon poep, plas en wc-papier doorspoelen en geen zaken zoals doekjes en vet, daar kan het riool niet tegen. En het riool kan ook niet tegen te veel regenwater. Dus probeer dat in de regenton op te vangen en in de grond te laten zakken door tegels uit je tuin te laten halen.'

