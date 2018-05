Segbroek College herdenkt overleden Clay (15)

DEN HAAG - Op het Segbroek College in Den Haag is dinsdag de overleden Clay herdacht. In het derde lesuur werd in alle klassen stilgestaan bij de dood van de 15-jarige leerling uit 3 havo. Het is het gesprek van de dag op de school.

Op het Segbroek College hangt de vlag halfstok en is een herdenkingsruimte ingericht voor Clay. Zijn judoshirt hangt er prominent in het midden. Clay is talentvol en wil naar de Olympische Spelen, maar die droom is ruw verstoord. Op school is vandaag het derde lesuur dan ook anders dan anders.

'Om te beginnen zijn vanmorgen om kwart over acht alle collega's op school geweest. Ik heb daar Clay herdacht', vertelt Hans Timmermans, rector van het Segbroek College. 'Daarnaast lag er een handvat, een format klaar die alle mentoren konden gebruiken om in het derde uur in de mentorklassen te praten over wat er is gebeurd.'



Het gesprek van de dag

Onder een deel van de leerlingen is Clay het gesprek van de dag. Maar een ander deel moet vandaag gewoon examen doen. 'Een aantal leerlingen dat examen moet doen hoort bij het groepje judoka's van Clay, dus die waren gisteren al op school', vertelt Timmermans. 'Vanmorgen werd er bij de opening van het examen aandacht aan geschonken. We hebben ook de oproep gedaan dat, hoe moeilijk het ook is, de leerlingen hun gedachten nu even moeten proberen te verzetten.'

De ouders van Clay denken dat hij een choke challenge deed, een verstikkingsspelletje wat populair is op sociale media. 'Ik ga helemaal af op wat de famillie zegt en voor mij is het daarmee klaar', aldus de rector. De politie zegt geen enkele aanwijzing te hebben dat Clay een challenge deed. Zijn telefoon wordt nog onderzocht.



Ballonnen opgelaten

Enkele tientallen bewoners van de Strausslaan in Den Haag, waar de jongen woont, hebben maandagavond ballonnen opgelaten ter nagedachtenis aan Clay. Djulan Gémesi, een vriend van Clay, is ervan overtuigd dat zijn overleden vriend van bovenaf meekeek. 'Dat zag je als je de ballonnen zo mooi op een rijtje ziet opstijgen. Het was ook heel mooi dat één wensballon heel laag en vlak lang zijn huis ging voordat hij opsteeg. Ik denk dat hij ons daarmee wilde vertellen dat hij er was en de rest van ons leven bij ons zal zijn, van boven.'

