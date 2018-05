Hagenaar bekent beroving school en juwelier vanwege ramadan

DEN HAAG - Vanwege de ramadan heeft de 21-jarige Hagenaar Ramazan Y. dinsdag in de Haagse rechtbank een omvangrijke roof van laptops bij het Johan de Witt college in Den Haag bekend. Ook gaf hij toe dat hij betrokken was bij de brutale beroving van juwelierszaak 't Goudmijntje op het Paul Krugerplein in Den Haag.

Op 19 maart vorig jaar werd het Johan de Witt college in de Schilderswijk in het weekend bestolen van 55 laptops. Op de bewakingscamera's van de middelbare school in de Schilderswijk was te zien dat een van de daders een middelvinger opstak. De politie kreeg Ramazan Y. in het vizier nadat iemand op Facebook zijn naam had laten vallen.

Dinsdag bij de Haagse rechtbank beroept Y. zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht. Hij wilde ook niets zeggen over zijn betrokkenheid bij een brutale beroving op 22 april vorig jaar van juwelierszaak 't Goudmijntje. Enkele mannen gingen, op klaarlichte dag, tussen het winkelend publiek met zware hamers de winkelruit te lijf en graaiden sieraden mee. Ze verdwenen, nadat ze ook iemand een halsketting hadden afgerukt, op gestolen scooters. Een bloeddruppel van Ramazan Y. werd later teruggevonden op een kledingstuk dat bij de beroving zou zijn gedragen.



Goed moment om te bekennen

Vlak voordat de officier van justitie dinsdag zijn strafeis bekend zou maken, bedacht de Hagenaar zich. Hij bekende plots de diefstal van de laptops én de beroving van de juwelier. Dat was volgens zijn advocate vanwege ramadan, die vorige week is begonnen. 'Mijn cliënt vindt dit een goed moment om schoon schip te maken', zei zij.

'Ik moet eerst op de blaren zitten', zei Ramazan Y. zelf, met het oog op de celstraf die hij hoogstwaarschijnlijk krijgt. 'Daarna ga ik mijn leven een nieuwe richting geven.' De officier van justitie was niet erg onder de indruk van de spontane bekentenis van de Hagenaar. 'Mijnheer probeert nog snel even zijn hachje te redden'. De verklaring van de Hagenaar blonk volgens de officier in vaagheid uit. De verdachte wilde immers geen details geven over zijn rol bij de diefstal van de laptops en de beroving van de juwelierszaak. Hij eiste tegen de Hagenaar een celstraf van dertig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De uitspraak is op 5 juni.