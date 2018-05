FC Lisse ontbindt contract Martin van Eeuwijk na bijtincident

De bijtwond in het been van Ashwin Manuhutu (foto: Omroep West)

LISSE - FC Lisse heeft het contract van Martin van Eeuwijk per direct ontbonden. Reden is het bijtincident van afgelopen weekend. Van Eeuwijk beet zaterdag in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen HHC Hardenberg Ashwin Manuhutu tijdens een onderling duel in het been.

'In overleg met diverse partijen heeft FC Lisse besloten om na het incident het contract met Martin van Eeuwijk per direct op te zeggen. We willen het bij deze verklaring laten in het belang van de wedstrijd van zaterdag, zodat de spelers en staf zich optimaal kunnen voorbereiden richting de enorm belangrijke wedstrijd tegen Jong Sparta', laat de club in een korte verklaring op haar website weten.

Na afloop van de wedstrijd was de bijtwond op het been van Manuhutu goed te zien. De speler van HHC Hardenberg noemde het een onsmakelijke actie en had zoiets nog nooit meegemaakt. Een dag later liet FC Lisse-trainer Robbert de Ruiter weten dat de club in beraad was over sancties tegen Van Eeuwijk.



Brian van der Werff

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat FC Lisse het contract van een speler ontbindt. Eerder werd de samenwerking met keeper Brian van der Werff ook al opgezegd. Hij schoot in de wedstrijd tegen IJsselmeervogels doelbewust snoeihard een bal in de dug-out van de tegenstander. Ook hij moest zijn biezen pakken.