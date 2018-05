HTM onderzoekt verplaatsen van incheckpaaltjes naar perrons

DEN HAAG - De Haagse vervoerder HTM onderzoekt of het een goed idee is om de in- en uitcheckpaaltjes in trams te verplaatsen naar de haltes. Dat zei HTM-directeur Jaap Bierman dinsdagavond in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Nu moeten reizigers in de tram in- en uitchecken en dat leidt vaak tot vertraging, aldus Bierman.

De HTM-directeur reageerde in Studio Haagsche Bluf op een vraag van luisteraar Johan van Winden. 'Waarom zijn de in- en uitcheckapparaten bij HTM niet op de haltes, maar in de voertuigen?', wilde hij weten. Volgens Van Winden zou dat het in- en uitstappen sneller en makkelijker maken. 'Mensen staan nu soms langdurig in- en uit te cheken en dat houdt eigenlijk de rittijd een beetje op.'

Van Winden is niet de enige die het zich afvraagt. HTM krijgt er vaker vragen over en zoekt daarom uit of het een goed plan is de paaltjes te verplaatsen. 'Ik kan dat nog niet toezeggen en nog niet beloven. Het heeft veel consequenties', zegt Bierman. Zo moeten op alle haltes paaltjes worden aangelegd. 'Deze moeten vandalismeproef zijn en er moet stroom zijn. Maar het klopt dat in- en uitchecken bij de deur in het voertuig tot vertraging leidt en ook wij willen dat niet.' Daarnaast is een bijkomend voordeel dat de tram niet in zijn geheel naar de garage hoeft als er een paaltje kapot is. 'Die kan gewoon doorrijden', zegt Bierman.



Buslijn 23

De HTM-directeur reageerde ook op het inkorten van buslijn 23. De Haagse vervoerder wil de lijn tussen het De Savornin Lohmanplein en Kijkduin in de winter laten vervallen, omdat te weinig mensen gebruik maken van de bus. 'Ik vind het vreselijk dat mensen uit Duindorp nu moeten overstappen op een andere bus', reageerde luisteraar Rinus op het inkorten van de buslijn.

Bierman snapt dat het vervelend is, maar volgens hem is het een duivels dilemma. 'Om plussen te doen, moet je ook af en toe wat minnen doen. Dat doen we niet om mensen te pesten - als er veel klachten zijn nemen we die serieus - maar we kunnen niet altijd de pijn vermijden. Want als je niks verandert, kun je ook de dingen waar wel behoefte aan is, niet realiseren.'



Politieke beslissing

Als er onvrede blijft, is het uiteindelijk aan de politiek hier een beslissing over te maken, zegt Bierman. 'Als de politiek zegt: je moet lijn 23 naar Kijkduin houden en niet stoppen bij het De Savornin Lohmanplein, dan vinden wij dat acceptabel. Dan zeg ik prima, ik rij graag hoe meer hoe beter.'





