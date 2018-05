Bewoners binnenstad Delft ongerust na kogelregen en gooien handgranaten

DELFT - Bewoners en ondernemers in de binnenstad van Delft zijn ongerust en voelen zich onveilig na de beschieting en bekogeling van twee coffeeshops. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Delft. Er kwamen zo'n zestig mensen op af, die vragen konden stellen aan de burgemeester en de politie.

'Ik voel me niet veilig', zegt een ondernemer in de Peperstraat. 'Hoe lang blijft het cameratoezicht in de straat?' Een bewoner van de Breestraat wil weten of de politie extra toezicht houdt. Een andere bewoner in die straat vraagt zich af of de geruchten kloppen dat Rotterdamse motorbendes iets te maken hebben met de schietpartij.

Begin mei wordt er 's nachts geschoten in de Peperstraat. In de gevel en ruiten van coffeeshop The Future en een zonnestudio iets verderop zitten tientallen kogelgaten. Vorige week ontploft er in de vroege ochtend een granaat voor de deur van die coffeeshop. Vlak daarna gaat er nog een granaat af in de Breestraat, 500 meter verderop, voor de deur van coffeeshop The Game. De twee coffeeshops hebben dezelfde eigenaar.



Zonnestudio weer open

Burgemeester Marja van Bijsterveldt vertelt dat er een voorbijganger lichtgewond is geraakt aan zijn gezicht door metalen balletjes in de handgranaat. 'Gelukkig gaat het goed met hem.' Ze maakt ook bekend dat de coffeeshops dicht blijven en dat zonnestudio per direct weer open gaat. En dat er inmiddels camera's hangen in de Peperstraat en de Breestraat.

De Delftse politiechef Ronald den Hartog laat weten dat de handgranaten van korte afstand zijn gegooid. 'De doelen zijn de coffeeshops geweest. Getuigen zagen twee mannen op een scooter wegrijden. We gaan ervanuit dat zij beide handgranaten gegooid hebben.'



Motorbendes

De burgemeester en de politiechef proberen alle vragen te beantwoorden. 'De camera's blijven voorlopig hangen, maar voor de lange termijn heb ik toestemming van de raad nodig', legt Van Bijsterveldt uit aan de ongeruste bewoner. Ronald den Hartog vertelt dat de politie extra rondjes rijdt in de twee getroffen straten. Over het gerucht van de motorbendes zegt hij: 'We hebben geen aanwijzingen dat zij erachter zitten.'

Ook onderzoekt de politie een advertentie die afgelopen weekend in een Delfste krant verscheen. 'We hebben de advertentie gezien. Een vreemde advertentie, het roept vraagtekens op en we nemen het mee in het onderzoek', zegt Den Hartog.



Schade verhalen

Veel mensen willen weten hoe ze de schade aan hun huizen kunnen verhalen. De handgranaat met de metalen balletjes heeft panden in de hele straat beschadigd. 'Dat is per verzekering verschillend', zegt de burgemeester. 'Er zijn wel mogelijkheden om de schade te verhalen als er een verdachte wordt opgepakt en berecht is.'

De burgemeester probeert iedereen gerust te stellen: 'We doen alles wat we kunnen om dit nog eens te voorkomen.' Veel bewoners gaan redelijk tevreden naar huis. 'Het is fijn dat ze veel aandacht besteden aan de zaak.' Een ander zegt: 'Het was een prettige bijeenkomst. We hebben nog steeds wel vragen, maar we moeten door.'