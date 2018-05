West Wekker: HTM onderzoekt verplaatsen incheckpaaltjes en man bekent beroving vanwege ramadan

DEN HAAG - Goedemorgen! HTM onderzoekt of reizigers voortaan niet op de halte kunnen inchecken, in plaats van in de tram. Het inchecken vlakbij de deur van de tram leidt tot vertragingen, zegt HTM-directeur Jaap Bierman op Radio West. Dit en meer lees je in de West Wekker van woensdag 23 mei.

1. HTM onderzoekt verplaatsen van incheckpaaltjes naar perrons

De Haagse vervoerder HTM onderzoekt of het een goed idee is om de in- en uitcheckpaaltjes in trams te verplaatsen naar de haltes. Dat zei HTM-directeur Jaap Bierman gisteravond in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Nu moeten reizigers in de tram in- en uitchecken en dat leidt vaak tot vertraging, volgens Bierman.

2. FC Lisse ontbindt contract Martin van Eeuwijk na bijtincident

FC Lisse heeft het contract van Martin van Eeuwijk per direct ontbonden. Reden is het bijtincident van afgelopen weekend. Van Eeuwijk beet zaterdag in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen HHC Hardenberg Ashwin Manuhutu tijdens een onderling duel in het been.

3. Hagenaar bekent beroving school en juwelier vanwege ramadan

Vanwege de ramadan heeft de 21-jarige Hagenaar Ramazan Y. gisteren in de Haagse rechtbank een omvangrijke roof van laptops bij de Johan de Witt-scholengroep in Den Haag bekend. Ook gaf hij toe dat hij betrokken was bij de brutale beroving van juwelierszaak 't Goudmijntje op het Paul Krugerplein in Den Haag.

4. Bewoners binnenstad Delft ongerust na kogelregen en gooien handgranaten

Bewoners en ondernemers in de binnenstad van Delft zijn ongerust en voelen zich onveilig na de beschieting en bekogeling van twee coffeeshops. Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Delft.

5. Eindexamens over de helft: 'Vingers gekruist!'

De eindexamens lopen langzaam op een einde voor scholieren op middelbare scholen. Ook voor de eindexamenkandidaten Koen uit Rijswijk en Jelle uit Leiden is het einde in zicht. Ze hebben vertrouwen in een goede afloop. 'Vingers gekruist en hopen maar!'

Het weer: Zon en wolken wisselen elkaar af. Plaatselijk valt een bui of wat lichte regen, vooral in de ochtend. Het wordt zo'n 23 graden.

Vanavond op TV West: Goed Geld

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept die nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden - in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor 'de gewone burger' mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. In deze aflevering duikt Wim Willems in de geschiedenis van de Nutsspaarbank die in de jaren tachtig te maken krijgt met een nieuw fenomeen: bankovervallen.