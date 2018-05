Slapen op het strand: pop up-camping op Kijkduin

DEN HAAG - Altijd al eens willen overnachten op het strand? Die wens kan zomaar in vervulling gaan. In het kader van de 200ste verjaardag van badplaats Scheveningen is er nu de StrandKamping, die op zeven plekken langs het Haagse strand neerstrijkt.

De StrandKamping hoort bij de serie evenementen ter gelegenheid van 200 jaar Feest aan Zee. Vroeger was het namelijk mogelijk om te kamperen op het strand. Tijdens dit feestelijke jaar wordt deze nostalgie van vroeger in een modern jasje weer even werkelijkheid. Voor 27,50 euro per persoon per nacht boek je een overnachting in een tentje, dat geschikt is voor twee personen.

De eerste gasten genieten met volle teugen van het uitzicht vanuit hun tent in de ochtend. 'Je ziet mensen hun hond uitlaten, het is een prachtig gezicht. Het water lijkt met deze windstilte wel een spiegel, net een schilderij', vertelt een bezoeker, die de nacht heeft doorgebracht in een van de twaalf tenten.



Zoals vroeger

Campingbaas Ricardo is trots op 'zijn' StrandKamping. 'Ik heb het niet zelf bedacht', lacht hij. 'Het idee komt van Jeroen Struving, die op foto's stuitte van de Haagse strandhuisjes. Er stonden ook wat tentjes tussen, dat mocht vroeger gewoon. Daarbij moet ik ook zeggen dat het destijds iets rustiger was op het strand. Dit jaar is het gelukt om die situatie na te bootsen. Tot en met september trekken we van strandtent naar strandtent, als een rondreizend circus.'

