Arantxa Rus simpel door in kwalificatietoernooi Roland Garros

MONSTER - Arantxa Rus heeft dinsdag de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros overleefd. De tennisster uit Monster had weinig moeite met Manon Arcangioli uit Frankrijk.

Rus had aan twee sets voldoende om Arcangioli aan de kant te zetten. De eerste set eindigde in 6-3, de tweede set zelfs in 6-0.

Ook landgenote Richèl Hogenkamp is door naar de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Zij versloeg in twee sets de Japanse Miharu Imanishi: 6-2 en 6-0.

Kiki Bertens uit Wateringen - die op dit moment deelneemt aan een toernooi in Neurenberg - is op basis van haar hoge positie op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in Parijs. Datzelfde geldt voor Hagenaar Robin Haase bij de mannen.