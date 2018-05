Deel dit artikel:











'Het ging zó snel...', boer zag dodelijk vliegtuigongeluk in Stolwijk gebeuren Het vliegtuig stortte neer in een weiland bij Stolwijk (Foto: Regio15) Dit is de route die het vliegtuigje aflegde voor het neerstortte. Foto: Flightradar24

STOLWIJK - Hij is een dag later nog altijd onder de indruk van het dodelijke ongeluk dat dinsdagochtend gebeurde in Stolwijk. Boer Jasper van der Heijden zag het vliegtuig rond 11.30 uur neerstorten in de polder. Bij het ongeluk kwamen twee inzittenden om het leven.

'Ik was aan het werk op het land toen het gebeurde', vertelt Van der Heijden. 'Het vliegtuig vloog laag. Ik hoorde een knal en daarna zag ik het vliegtuig naar beneden gaan. Ik dacht meteen: die redden het niet. Het ging zó snel...' Volgens de boer vliegen er wel vaker vliegtuigen laag over de Krimpenerwaard. 'Voor vlieglessen', weet hij. 'Ze maken duiklvluchten en stijgen dan weer.'

Ervaren vliegers Volgens beelden van de website Flightradar24, die het vliegverkeer in de gaten houdt, ging het om een toestel van het Rotterdamse bedrijf Sand Air, dat onder meer rondvluchten en vlieglessen verzorgt. Het toestel was opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport. Het vliegtuig zou in aanraking zijn gekomen met een rij bomen en een onderdeel hebben verloren. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De identiteit van de slachtoffers heeft de politie nog niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om ervaren vliegers. Hun lichamen zijn geborgen.