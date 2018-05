Geeft Katwijk na 33 speelronden aan kop de titel in de tweede divisie weg?

KATWIJK - Tijdens het duel Kozakken Boys - Katwijk zal zaterdag worden beslist wie zich kampioen van de tweede divisie mag noemen. De oranjehemden uit het vissersdorp staan al sinds dag een aan kop van de competitie. Tegenstander Kozakken Boys kende juist een stroeve start, maar herstelde zich gedurende het jaar. Met nog een wedstrijd op het programma is het verschil tussen beide ploegen twee punten in het voordeel van Katwijk.

Radiocommentator Willem van Zuilen haalde het afgelopen weekend nog maar eens aan: 'We spraken dit seizoen over een rondrit met sneeuwkettingen.' Tijdens de winterstop was de voorsprong van Katwijk dan ook immens. Iedereen dacht dat de Krom-bewoners de titel makkelijk zouden binnenhalen. Kozakken Boys stond na zestien wedstrijden negen punten achter op de kustploeg.

Toen kwam de tweede seizoenshelft, die voor beide ploegen totaal anders verliep. Vlak na de winterstop maakte toenmalig Katwijk-trainer Dick Schreuder bekend per direct naar Philadelphia Union te vertrekken. Twee weken later kwam naar buiten dat Danny Buijs de nieuwe trainer van FC Groningen wordt. Het verschil is dat Buijs de honneurs pas vanaf volgend seizoen waarneemt. Het zorgde voor een stabielere situatie voor de rest van het seizoen bij de Brabanders.



Klappen van de zweep

Bij Katwijk haalde men Jack van den Berg binnen. Een man die de klappen van de zweep kent in de top van het amateurvoetbal. De eerste wedstrijd onder zijn leiding werd er verloren van GVVV, waarna Katwijk enkele overwinningen met een mininaal verschil boekte. De voorsprong op de concurrentie bleef groot genoeg om op tijd de titel binnen te halen. Toen kwam op 9 april het trieste nieuws dat Sander Molenaar was overleden. Een klap in het gezicht van de hechte club.

Iemands dood zorgt voor een grote impact op een groep. Sinds het overlijden van Molenaar speelde Katwijk zes wedstrijden. Daarvan werden er maar twee omgezet in winst. Maar er is ook een keerzijde aan de treurige gebeurtenis. 'De dood van Sander heeft ons als team sterker gemaakt', liet Marciano Mengerink enkele weken geleden optekenen. Dit was te zien in het duel met Jong Sparta toen de mannen van Jack van den Berg onder leiding van aanvoerder Robbert Susan de echte wil lieten zien om de titel te pakken.



Koninklijke HFC

De twee kampioenduels die daarop volgden gingen vervolgens verloren. Wat dat betreft gaat het Kozakken Boys de laatste weken beter af. De Werkendammers speelden één keer gelijk, en verloren één keer in de laatste zes duels.

De eerste ontmoeting deze competitie tussen Katwijk en Kozakken Boys eindigde in een 0-2 overwinning voor de Werkendammers. Sindsdien ging er voor de oranjehemden geen thuiswedstrijd meer verloren, tot het euvel vorige week tegen Koninklijke HFC. Opvallend detail: Kozakken Boys verloor sinds 28 oktober één thuisduel. Dat was ook tegen de de club uit Haarlem.



Topscorerstitel

Ondertussen staat er ook nog een persoonlijke prijs op het spel. Katwijk-spits Marciano Mengerink is verwikkeld in een één-op-één strijd met Ahmed El Azzouti van Kozakken Boys voor de topscorerstitel. Vorige week scoorden beide spelers één keer en bleef het verschil één doelpunt.

Katwijk was een paar weken geleden nog strijdbaar en wilde het puntenrecord van Jong AZ verpulveren. Dat is niet meer mogelijk. Bij winst zaterdag komt de lijstaanvoerder op 74 punten, terwijl de talenten van de Alkmaarders vorig seizoen op 76 punten eindigden.



Achthonderd kaarten

Katwijk zal door achthonderd supporters worden gesteund tijdens de allesbeslissende wedstrijd. In totaal is er plek voor vierduizend mensen op sportpark De Zwaaier. Al die plekken zullen bezet zijn tijdens iets wat nu al een van de mooiste ontknoppingen in de geschiedenis van het amateurvoetbal kan worden genoemd.

De titelstrijd in de tweede divisie is zaterdag natuurlijk te volgen bij Omroep West. In Radio West Sport is er uitgebreid aandacht voor het duel en natuurlijk mis je ook online niets van alles.