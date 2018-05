Team Brunel aan de leiding in belangrijke etappe Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Team Brunel leidt op dit moment in de negende etappe tussen Newport (VS) en Cardiff (Wales) van de Volvo Ocean Race. Brunel is de eerste van een groep van in totaal vier boten die voor een zuidelijke route koos. Het andere Nederlandse team AkzoNobel ligt tweede achter Brunel. Klassementsleider Mapfre en nummer twee Dongfeng kozen voor de noordelijke route en hebben daardoor een achterstand.

De etappe tussen Noord-Amerika en Europa is de laatste die over een oceaan gaat. Voor deze etappe zijn dubbele punten (veertien voor de winnaar) te pakken. Hierna zijn er nog twee zeeraces in Europa. Een tussen Cardiff en Gothenburg in Zweden en de laatste die van de Zweedse stad naar finishplaats Den Haag gaat.

De stand voor de huidige etappe is als volgt:

1. Mapfre – 50 punten

2. Dongfeng Race Team – 42 punten

3. Team Brunel – 36 punten (Nederland)

4. Team AkzoNobel – 35 punten (Nederland)

5. Vestas 11th Hour Racing – 23 punten

6. Sun Hung Kai / Scallywag – 19 punten

7. Turn The Tide on Plastic - 16 punten

Hoopvol

Schipper Bouwe Bekking van Team Brunel is hoopvol: 'We zitten nu tweeënhalve dag op zee en ik denk dat we de ideale situatie hebben. Er is een splitsing tussen de twee rode boten, van de leiders in het klassement, en ons zelf. Het goede nieuws is dat er in totaal vier boten de zuidelijke route hebben genomen die wij ook hebben genomen. Dan zitten in de andere groep: Mapfre, Dongfeng en Turn The Tide on Plastic. Als we dus die drie weten te verslaan en wij zijn de eerste van de vier boten hier, dan gaan we veel punten winnen!'

De ervaren schipper Bekking houdt echter wel een slag om de arm en weet ook dat de race nog lang is: 'Het is nog super gecompliceerd. Zoals iedereen kan zien hebben wij hier meer wind en varen de andere boten een kortere koers. Dus het zal nog wel spannend gaan worden!'

Lees hier al onze berichtgeving over de race