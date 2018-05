Het regent records: warmste mei sinds 1901

Het vorige record is uit 2008 met 15,7 graden in De Bilt. Ook deze lente staat in de top drie van warmste lentes.

'Dat hebben we vooral te danken aan april en mei', zegt weerman Tom van der Spek van Meteogroup. Het was in die twee maanden tot nu toe gemiddeld 14,2 graden. Terwijl het vorige record stond op 13,6 graden in 2011 en 2007.



Het regent weerrecords

Ook met het aantal zomerse lentedagen komen we waarschijnlijk uit op plek één. Het is officieel een zomerse dag als het in De Bilt 25 graden of warmer is.

De teller staat nu op elf zomerse dagen. In 2000 en 1992 telde de lente twaalf van zulke warme dagen. We zijn dus nog maar een paar dagen verwijderd van dat record. 'We kunnen zelfs uitkomen op veertien met het warme weer dit weekend', zegt Van der Spek.

LEES OOK: Vandaag kans op fikse klap onweer, maar... er komt een superweekend aan!

Deze foto's van zonsondergangen kregen wij opgestuurd



Strandhuisjes in Katwijk | Foto: Dirk van Egmond

Katwijk - Foto: Dirk van Egmond

Katwijk | Foto: Dirk van Egmond

Katwijk - Foto: Dirk van Egmond

Zonsondergang Molenviergang Zevenhuizen | Foto: Jolanda Bakker

Zevenhuizen - Foto: Jolanda Bakker

Zonsondergang | Robbert van Dam

Foto: Robbert van Dam