Kinderopvang Hermelijntje failliet, curator verwacht snelle doorstart Crèche Hermelijntje aan de Dedemsvaartweg in Den Haag (Beeld: Google Streetview)

DEN HAAG - Het doek valt voor Crèche Hermelijntje: het bedrijf is failliet. De tien kinderopvanglocaties in Den Haag, Rijswijk en Voorburg blijven vooralsnog open. De ongeveer zeventig werknemers hebben woensdagochtend per e-mail te horen gekregen dat hun werkgever dinsdag failliet is verklaard.

Curator Bas Ebels verwacht dat het bedrijf snel een doorstart kan maken onder een nieuwe eigenaar. 'Ik denk dat we op korte termijn een koper kunnen vinden. Er zijn al diverse partijen die zich gemeld hebben. De continuïteit van de zorg voor de kinderen is momenteel onze eerste zorg.' Het verbaast Ebels niet dat de kinderopvangorganisatie op dit moment in het jaar faillissement moet aanvragen. 'De uitbetaling van het vakantiegeld aan de werknemers, dat werd een lastig punt. Het gebeurt wel vaker dat een organisatie op dat moment niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.' Over de oorzaak van de geldproblemen kan de curator niks zeggen, die wordt onderzocht.

Gestage groei Sinds de oprichting van Crèche Hermelijntje in 2001 groeide de organisatie gestaag. Hermelijntje biedt zowel kinderdagopvang voor peuters en kleuters (0 tot 4 jaar) als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. LEES OOK: Wassenaarse kinderen brengen in onze regio meeste tijd door in opvang