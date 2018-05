Deel dit artikel:











Ruiten tijdens ramadan ingegooid bij Hindoetempel in Schilderswijk: 'Gebedsruimte bewust doelwit' Bij de Haagse Hindutempel in de Mijtensstraat zijn de ruiten ingegooid (Foto: via Siddharth Ramdhani) Bij de Haagse Hindutempel in de Mijtensstraat zijn de ruiten ingegooid (Foto: via Siddharth Ramdhani)

DEN HAAG - Van een Hindoetempel in de Haagse Mijtensstraat zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de ruiten ingegooid. Volgens de Hindoeïstische stichting uit de Schilderswijk is de ravage in het gebouw groot. De gebedsruimte zou volgens de voorzitter van het Hindoeïstisch gebedshuis bewust het doelwit zijn geweest.

In de tempel zijn enkele straatstenen gevonden waarmee de ramen aan diggelen zijn gegooid. Waarschijnlijk komen die uit de speeltuin aan de overkant. 'De daders hebben goed hun best gedaan: beide ramen zijn dubbelglas', zegt voorzitter Siddarth Ramdhani. 'Er liggen heel veel glasscherven in de ruimte. Waarschijnlijk hebben ze bewust voor de gebedsruimte gekozen. Gelukkig zijn de vandalen niet binnen geweest.'

De daders hebben goed hun best gedaan: beide ramen zijn dubbelglas Siddarth Ramdhani - Voorzitter Hindoetempel

Volgens Ramdhani is de Haagse Hindoetempel al vaker doelwit geweest van vandalisme tijdens de ramadan. 'Niet alleen tijdens de ramadan, maar ook tijdens onze eigen religieuze festiviteiten worden wij lastiggevallen door jongeren. Wij hopen met deze publiciteit dat het gedrag van deze jongeren een halt wordt toegeroepen.'

